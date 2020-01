Le koala caméraman posté sur Instagram par le journaliste de CNN Michael Holmes

Les feux qui touchent l'Australie depuis plusieurs semaines désormais ne cessent d'amener leur lot de photographies en tout genre. Si certaines sont le résultat d'un montage, d'autres sont bel et bien prises sur le vif. C'est le cas des images postées par le journaliste et présentateur vedette de la chaîne américaine CNN, Michael Holmes. Sur son profil Instagram, cet Australien d'origine très engagé contre le désastre qui frappe son pays poste des photos prises sur le vif par lui-même ou des amis/collègues présents sur place.

C'est notamment le cas de la dernière image postée où un koala s'est saisi de la caméra d'un opérateur et semble lui-même filmer, le tout accompagné d'un commentaire où Holmes souligne humoristiquement que ce Koala heureux a un sacré coup d'oeil mais ne pourra jamais porter le trépied et aura besoin d'aide afin de faire la mise au point.