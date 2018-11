Le Guinness Book des records cuvée 2019 livre son lot d'exploits insolites (bien que d'une utilité toute relative)

Il y a des rendez-vous annuels auxquels on ne peut échapper. Des moments incontournables et parfois émouvants, comme l'arrivée des nouveaux mots du Larousse, des moules de Zélande, du Beaujolais nouveau ou du dernier opus de l'œuvre littéraire d'Amélie Nothomb. La sortie du Guinness Book des records fait partie de la collection des marronniers. Des performances dont on pourrait se passer aisément, mais qui montrent toujours l'étendue de la créativité humaine. Voici donc quelques nouveautés d'une transcendance discutable et une petite galerie de personnes pour le moins "amazing" (incroyables), comme disent les juges du prestigieux ouvrage.