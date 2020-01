Le dernier évadé de Turnhout envoie une carte à l'administration pénitentiaire

L'évasion n'est pas poursuivie judiciairement en Belgique - JT 19h30 - 19/07/2019 Un phénomène un peu inquiétant à présent. En l'espace de deux semaines, quatre détenus ont réussi à s'évader de la prison de Reuille-Zeléde, c'est en Flandre Occidentale. Et du coup, la N-VA, l'Open VLD et le CD&V demandent que l'on revoie la législation sur les évasions. Car chez nous, un détenu qui s'évade de prison ne peut pas être condamné, sauf s'il commet des délits au cours de sa tentative. En Belgique, on considère donc presque l'évasion comme un droit. Celui de tenter de retrouver la liberté. Est-ce que cela pourrait changer ? La réponse avec Maxime Dumoulin.