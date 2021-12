Le coronavirus en musique, ça existe et ça peut même aider la science

Visualiser le coronavirus est possible… Depuis plus d’un an et demi, des images de synthèse du virus circulent sur la toile. Mais désormais il est également possible de l’entendre. Des scientifiques ont transformé la structure de la protéine de pointe du SARS-Cov-2 en musique et pas que pour le plaisir… Elle présente un intérêt scientifique majeur.