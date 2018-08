"Le château le plus romantique de Flandre" cherche son nouveau concierge

Le château de Gaasbeek : ses tours en briques, son parc verdoyant, ses boiseries, son plafond orné de gigantesques peintures... pourquoi n'en feriez-vous pas votre domicile ? L'édifice, propriété de la Région flamande, est à la recherche d'un concierge. Un job de rêve ? Presque. Si le cadre est merveilleux, le travail demandé en échange exige quelques sacrifices.

Les heures de travail s'étalent de 17h le soir à 8h le lendemain matin. Pendant ce temps-là, il faudra surveiller et inspecter les couloirs et les chambres de ce qui est qualifié de "château le plus romantique de Flandre". D'autres missions figurent aussi sur la liste : hisser les drapeaux au sommet du bâtiment ou nourrir les paons dans le parc.

Luc Vanackere, le directeur des lieux, prévient dans les colonnes du Standaard : "Le gardien ne peut pas quitter une minute le château les soirs et les nuits où il est de service". La rémunération ? Pas de salaire sonnant et trébuchant, mais la mise à disposition d'un appartement de fonction comportant trois chambres.

La nouvelle s'est déjà largement répandue en Flandre. Après la diffusion de reportages en télévision et d'articles dans la presse, le château de Gaasbeek croule déjà sous les candidatures.