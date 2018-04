Le bateau Playmobil de deux enfants traverse l'océan

Un minuscule bateau Playmobil mis à l'eau par deux enfants britanniques a parcouru 4.500 kilomètres en cinq mois, rapporte le Daily Mail. Lâché au large des côtes mauritaniennes et équipé d'un émetteur GPS, le bateau a traversé l'océan Atlantique. Il est arrivé il y a quelques jours dans les Caraïbes, au large de la Guyane.

Un défi réussi pour Ollie et Harry Ferguson, huit et six ans, adeptes de nouveaux challenges.