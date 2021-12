La "trêve des confiseurs" est lancée… Mais savez-vous ce que c’est ?

Aujourd’hui, cette expression s’est étendue aux secteurs sportif et boursier mais il faut savoir qu'elle on a une origine très politique. Elle est née en France, en 1874, après de vifs débats à l’Assemblée nationale.

Qui dit fêtes de fin d’année, dit ralentissement de l’activité sportive, économique et politique. C’est connu, les politiciens ne siègent pas pendant les fêtes. C’est d’ailleurs ce qu’on appelle "la trêve des confiseurs". Mais d’où est-ce que vient cette expression ? On vous l’explique.

A ce moment-là, les députés monarchistes, républicains et bonapartistes tentent de se mettre d’accord sur la Constitution de la IIIe République. C’est tendu… Très tendu. Il est alors décidé de s’accorder des vacances "pour sortir la tête hors de l’eau comme on dit" et surtout, laisser les Français profiter pleinement des fêtes de fin d’année avec un souhait de ne pas entraver la reprise du commerce, à la veille du jour de l’an à Paris. C’est en tout cas les raisons avancées par les politiques de l’époque.

►►► À lire aussi : Les perles de Noël tchèques, une tradition qui s’inscrit à l’Unesco

Toutefois, la date de reprise des discussions bloque. Les enjeux politiques sont bel et bien là. Une énième conversation entre les députés républicains et les députés monarchistes et bonapartistes a lieu. Les premiers veulent reprendre au plus vite, ils parlaient même du 28 décembre 1974 tandis que les monarchistes et bonapartistes veulent laisser traîner pour retarder un maximum les discussions espérant contrer la création d’une République parlementaire. Au final, la reprise des discussions est fixée au 5 janvier 1875.