La raie, troisième poisson pour les pêcheurs belges, choisie comme poisson de l'année 2021

Le Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche (VLAM) a choisi la raie comme "poisson de l'année 2021", a-t-il annoncé mardi à Ostende.

Ce n'est pas la première fois que la raie est choisie comme poisson de l'année. La première fois, ce choix avait suscité la polémique car l'espèce était menacée. Entretemps, les trois espèces de raies (raie lisse, raie douce et raie bouclée) qui sont autorisées à la pêche ont vu leur population augmenter.

La raie, avec des arrivages de quelque 1400 tonnes par an, est le troisième poisson en importance pour les pêcheurs belges, après la plie et la sole. Et pourtant ce poisson reste assez méconnu auprès des consommateurs.