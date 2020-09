Première sortie de la "voiture volante" de Skydrive (vidéo)

Pour Toyota, ce concept eVTOL (véhicule électrique à décollage et atterrissage verticaux) a de l’avenir. Le constructeur nippon envisage de commercialiser des engins similaires d’ici à 2023. Hic : l’autonomie actuelle estimée entre 5 et 10 minutes. Comme l’explique Generation NT, le but est cependant de proposer rapidement une autonomie allant à 30 minutes et la possibilité d’atteindre une vitesse de pointe de 60 km/h.

Un moyen de réduire les embouteillages

"Il s’agissait de la première démonstration publique d’une voiture volante au Japon", explique Toyota pour qui le SD-03 représente "un nouveau moyen de transport dans un futur proche", principalement dans les villes congestionnées par le trafic. "Dans les pays développés, les voitures volantes pourraient être utilisées comme un moyen de réduire les embouteillages et d’intervenir en cas de catastrophe, alors que dans les pays en développement, elles sont susceptibles d’être utilisées comme un moyen de transport nécessitant moins d’infrastructures."

Toyota n’est pas l’unique entreprise au monde à travailler sur ce marché. Il y a la voiture hollandaise de PAL-V et le Lilium Jet. Boeing s’y est également mis tout comme Google.