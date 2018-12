La fillette de 7 ans qui a parlé à Donald Trump croit toujours au Père Noël: elle n'a pas compris le mot "marginal"

Cette anecdote a fait le tour de la toile. Donald Trump, au téléphone avec une fillette de sept ans, Collman Lloyd: "Joyeux Noël, comment vas-tu?" a demandé Donald Trump. "Tu vas bien à l'école? Tu crois toujours au père Noël? Parce qu'à sept ans c'est inhabituel, non?" (Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?)

On s'imagine alors le choc que cela pourrait être pour elle. Heureusement, son âme d'enfant reste intacte puisque la petite fille, interrogée par les médias américains, a déclaré toujours croire au Père Noël.

Elle n'a en fait pas compris ce que voulait dire le président avec le mot "marginal". C'est pourquoi elle a simplement répondu "oui, monsieur". On l'entend d'ailleurs le dire dans cette vidéo postée sur la page Youtube du Post and Courier.