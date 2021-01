La bière Westvleteren des moines de Saint-Sixte également livrée à domicile

C’est pour le moment un projet-pilote. Les amateurs pourront désormais se faire livrer à domicile leur casier de bières Trappist Westvleteren. Après le click and collect, en cours depuis un an et demi via le site trappistwestvleteren.be, place à un nouveau circuit pour les moines de l’abbaye de Saint-Sixte de Westvleteren en Flandre occidentale. Mais on l’a dit : les quantités mensuelles à faire parvenir aux clients seront limitées.

L’unique source de revenus pour les moines

"Environ la moitié de nos clients belges vivent en Flandre occidentale et orientale. Les autres clients belges doivent souvent se déplacer beaucoup plus loin pour enlever leur commande. C’est pourquoi un groupe de travail de l’abbaye réfléchissait depuis un certain temps à une distribution plus large à la clientèle", explique dans un communiqué le frère Godfried, prieur de l’abbaye de Saint-Sixte.

Pour rappel, la vente de bières demeure l’unique source de revenus pour les moines, qui brassent depuis juin 1839. Mais comme pour nombre d’acteurs économiques, le coronavirus est passé par là. La vente de bières à la porte n’a plus été possible pendant deux mois, au début du confinement, en raison de l’interdiction des déplacements non-essentiels. Les moines réfléchissent alors à d’autres solutions, en cas de reconfinement. "Cela a donné lieu à un projet pilote de commerce électronique modifié, dans le cadre duquel une partie de notre stock de bière sera livrée à domicile par un service de messagerie. Pour l’instant, nous n’offrons ce nouveau service qu’aux adresses en Belgique."