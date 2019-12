La 10e symphonie de Beethoven, enfin terminée ? Des musiciens et informaticiens allemands tentent le coup.

Voilà qui aurait dû faire plaisir à l’un des plus grands compositeurs allemands, Ludwig Van Beethoven. À l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de l’artiste, en 2020, des musiciens et des informaticiens souhaitent mettre la touche à une des plus célèbres œuvres musicales inachevées : la 10e symphonie. En effet, lorsque Ludwig Beethoven est mort, à l’âge de 57 ans, cette symphonie se limitait à quelques notes, et esquisses écrites sur des parchemins.

Mais à en croire ces passionnés de musique et d’informatique, le recours à l’intelligence artificielle permettrait de prolonger le morceau du compositeur allemand. Pour se faire, les musiciens ont joué des extraits de l’œuvre de Beethoven, pendant qu’un ordinateur les enregistrait. Ils ont ensuite laissé l’algorithme générer la suite de la 10e symphonie.

L’équipe travaillera jusqu’au 28 avril prochain, date à laquelle le résultat final sera présenté à Bonn, ville natale de Ludwig van Beethoven. Au total, 700 événements auront lieu en Allemagne pour célébrer la naissance de Ludwig Van Beethoven, tels que la présentation de l’opéra Fidelio et la réouverture de sa maison natale.