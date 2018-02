L'office du Tourisme de la Westkust vous propose une "partouze à trois" pour fêter la St-Valentin

Les différents offices du tourisme de La Panne, Coxyde et Nieuport renvoient en effet chacun vers un site commun pour les activités de St-Valentin, intitulé " Triootje aan de West Kust ".

C'est en tout cas ce qui explique sans doute la drôle de proposition que font les offices du tourisme de la "Westkust" (partie ouest de la Côte belge) à leurs visiteurs francophones, et qui nous a été signalée par un de nos internautes.

Un titre qui signifie littéralement "petit trio à la Côte ouest", et qui joue sur un certain double sens du mot "triootje", qui peut effectivement se rapporter aux trois programmes d'activités proposés par les différentes villes côtières, mais a aussi une connotation sexuelle, comme le terme anglais "threesome".

Le hic, c'est que si on est dans l'ordre de l'allusion sur la version du site en néerlandais, la page en français est elle beaucoup plus explicite et titre carrément... "Une partouze à trois à la Westkust".