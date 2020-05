L'incroyable sang-froid d'un enfant qui se retrouve face à un ours dans les montagnes en Italie

La scène est incroyable. Alors qu'il se promenait dans le massif du Brenta dans le nord de l'Italie, le petit Alessandro, 12ans, au détour d'un buisson, se retrouve soudain à moins de deux mètres d'un ours brun. Surgi de nulle part, l'animal semble intrigué par ce visiteur venu troubler sa quiétude.

L'enfant lui, sans perdre son sang-froid, commence lentement à s'éloigner tout en écoutant les conseils que sa famille lui prodigue dans le patois local. "Alessandro est un amoureux des ours, il savait déjà comment se comporter et s'est éloigné lentement ", a d'ailleurs raconté Loris Calliari l'auteur de la vidéo aux médias italiens.

Ne criez pas, ne bougez pas

Dans les images filmées, on voit Alessandro devançant de quelques mètres les adultes dans l'ascension, jusqu'au moment où, arrivé environ à 2000mètres d'altitude, il croise l'ours. Il décide alors de rebrousser chemin en tournant le dos à l'ours. Celui-ci, dans un premier temps, commence à le suivre. Tandis que certaines personnes commencent à paniquer comme on entend sur la vidéo, Alessandro et la personne qui filme gardent la tête froide.

L'enfant lui-même demande à une dame de ne pas crier et ensuite aux personnes présentes de ne pas bouger. Finalement, sans doute gêné par les êtres humains présents, l'ours décide de s'éloigner.

Le Trentin, en particulier la région du Brenta, est connue pour la présence d'ours où ils sont entre 80 et 90. Un vaste plan de réintroduction a été mis en place il y a plusieurs années désormais afin de repeupler une région dont l'ours n'était autre que le symbole pendant des siècles.