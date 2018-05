L'eau minérale aussi a droit à ses sommeliers

L'image peut surprendre : 5 juges, tous des experts, sont en train de goûter à l'aveugle et à la bonne température, de l'eau comme le ferait un sommelier avec du vin dans un prestigieux concours. Ce n'est pas une invention, le concours international de la meilleure eau minérale existe bel et bien.

Cette année, la compétition se déroule même à Machachi en Equateur. Son eau minérale locale avait reçu la médaille d'or en 2017. Les 5 sommeliers doivent déguster jauger puis juger par catégorie en fonction de la teneur en minéraux et de la gazéification, la plus délicieuse, la plus délicate; en résumé, la meilleure bouteille de l'année.

Rita Palandrani, une des sommelières d'eau du jury explique: "c'est pour attirer l'attention sur le monde de l'eau mais aussi pour faire savoir qu'il y a des eaux spéciales, certaines participantes au concours sont 'Premium', ce qui veut dire qu'il y a une histoire particulière, un terroir derrière l'eau elle-même."