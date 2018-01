L'Australie en proie à des oiseaux pyromanes

Les feux de forêts sont courants en Australie. Une situation à laquelle participeraient certains oiseaux de proie via des comportements pyromanes. Cette situation étrange est en réalité une preuve de l'intelligence des rapaces.

Si chez nous le temps est maussade, le soleil brille sur les plaines australiennes. À Sydney, par exemple, les habitants ont enregistré dimanche la journée la plus chaude depuis 1939. Le mercure s'est élevé à 47,3 degrés.

Ce pic de chaleur est la cause de plusieurs incendies sur le plus petit continent du monde. Dans les Etats de Victoria et d'Australie-Méridionale, 8000 hectares de forêts et de terres agricoles se sont embrasées. Les flammes se sont répandues à une très grande vitesse, s'approchant dangereusement de certaines habitations et forçant les habitants à fuir.