Knokke suggère un dresscode aux touristes: finis les maillots dans la rue

Vous êtes du style à sortir d'un bain de mer, vous envelopper dans un essuie et arpenter la digue dans cette tenue à la recherche d'une terrasse accueillante? Vous n'êtes alors pas le bienvenue à Knokke-Heist.

C'est De Standaard qui relaie cette information: la commune a décidé d'inciter les vacanciers à s'habiller quand ils quittent la plage. Concrètement, des pictogrammes ont été peint sur le sol: bikini, short de bain et tongs en direction de la plage et robe, t-shirt et chaussures (à talons) vers le centre-ville.

"Certaines personnes n'ont visiblement pas reçu l'éducation pour comprendre que vous n'arpentez pas le Lippenslaan torse nu, en maillot de bain et tongs", explique au quotidien flamand Anthony Wittesaele, échevin.