KaNoé, un rappeur d'origine belge de 13 ans qui crée le buzz et la polémique en France

À seulement 13 ans, ce jeune rappeur d'origine belge qui vit France divise la toile et fait beaucoup parler de lui en ce moment.

Dans une vidéo vue des millions de fois sur les réseaux sociaux, le jeune adolescent s'exhibe une cigarette à la main en train de chanter du rap.

On découvre sur les médias sociaux un "freestyle" tourné au Touquet, dans le Pas-de-Calais et repéré par je journal français La Voix du Nord.

Ousmane Dembélé a même liké ce freestyle depuis l'Espagne preuve d'un réel engouement pour ce jeune rappeur.

Mais, d'un autre côté, des internautes se déclarent choqués par KaNoé à cause de sa cigarette et ses textes qui parlent de sexe et qui sont parfois sexistes.

Même le rappeur Vald, dans un tweet, lui a ordonné "d'éteindre cette cigarette tout de suite".