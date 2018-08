Jambon, bananes, poisson... à quoi ressemblait la cuisine des années septante? (vidéos)

Quand on pense aux années 1970, il y a plusieurs belles choses qui ont caractérisés cette décennie. La sortie du film culte "Le Parrain", la musique d’ABBA, la série télé "Starsky et Hutch", sans oublier les coiffures de cheveux loufoques et le style vestimentaire hippie. Mais on se souvient moins des livres de recettes de l'époque... Grâce à 70sdinnerparty, une page Instagram qui se spécialise dans les recettes de cuisine rétros qui remontent aux années 1970, on peut tous s’émerveiller devant ces préparations au résultat parfois étonnant.

Les images de ces plats sont loin de nous mettre l’eau à la bouche, mais on est quand même curieux de savoir si le goût est aussi répugnant qu’on se l’imagine. Merci à la chaîne Hangover Cuisine, on n’a plus besoin de se poser la question. Ils ont, de leur plein gré, préparé trois de ces recettes, les ont testées, et nous ont fait part de leurs avis. Guilhem Malissen, l’auteur de la chaîne Hangover Cuisine, explique au début de sa vidéo: “On voit vraiment qu’il y avait quand même une mode de cuisine qui était un peu différente de la nôtre. Avec beaucoup de mayonnaise, des mélanges sucrés-salés vraiment bizarres, une grande passion pour les boîtes de conserve, et des dressages un peu 'originaux'“. Le menu proposé par Guilhem ? Flan au spaghetti, salade thon-banane-céleri-ananas, et le meilleur pour la fin, des bananes enveloppées dans du jambon avec de la moutarde et de la sauce hollandaise.

En regardant les photos des recettes publiées sur le compte "70sdinnerparty", on peut aussi conclure qu’il y avait un grand engouement pour le poisson durant les années 1970. Citrons fourrés de pâte de sardines, bananes enveloppées dans des filets de poisson, ou encore un loup de mer accompagné d’une onctueuse mayonnaise verte.

Dans la section des commentaires de la vidéo, les internautes ont saisi cette chance pour donner leur avis sur ces recettes, et en partager d’autres avec la communauté YouTube.

Pour les plus braves qui veulent donner une chance à la cuisine américaine rétro, et pensent que celle-ci a quand même un peu de potentiel, vous n’êtes pas seuls. Bethany Herwegh, alias “La femme au foyer glamour”, partage votre sentiment. Grande admiratrice des années 1940-1960, elle voulait bien essayer ces recettes. Seul hic ? Elle les trouvait “absolument dégoûtantes”. Mais elle a quand même relevé le challenge, et transforme à présent ces plats incroyablement écœurants en des plats modernes exquis sur Making It Modern. Voici la vidéo où elle prépare la version moderne du fameux trio bananes-jambon-sauce hollandaise.

Pour ceux qui ne sont pas des adeptes de la cuisine vintage et n’ont pas le goût du risque, mais qui aimeraient bien en apprendre davantage sur les recettes du bon vieux temps, il y a deux chaînes YouTube qui vont certainement vous faire plaisir. Dans le même esprit que Primitive Technology qui nourrit une passion pour la vie durant la préhistoire et le lifestyle des hommes des cavernes, sur la chaîne Townsends c’est le 18e siècle qui est mis à l’honneur. Sur cette chaîne on vous apprend à vivre, s’habiller, cuisiner, et adopter le mode de vie du 18ème siècle. L’hôte, habillé à la mode des années 1700, prépare divers plats succulents en partageant plusieurs détails historiques, et en donnant des explications sur l’utilisation d’un grand nombre d’ustensiles de cuisine issue de cette ère. Il teste toujours ses plats à la fin, et n’hésite pas à partager son avis et donner des astuces pour leur dressage.

Sur la chaîne Great Depression Cooking, cette fois-ci c’est une arrière-grand-mère âgée de 98 ans prénommée Clara qui nous parle de son enfance durant la Grande Dépression, et nous apprend à cuisiner quelques recettes qui datent de cette période. Pommes au four, biscuits siciliens aux figues, et aubergines au parmesan sont quelques-unes de celles-ci.