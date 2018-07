Jambes: un policier en chapka si la Belgique gagne la Coupe

Un agent de police qui fait la circulation dans les rues en chapka, ça vous dit ? Marc Moreaux l'a promis si la Belgique gagnait son match de ce soir et celui de la finale.

L'image avait fait le tour de la Belgique. Le Procureur du Roi et le Bourgmestre de Namur l'ont remercié pour ce moment de détente. Les gazettes se sont emparées du sujet et Marc a couru les plateaux TV. Il se rappelle particulièrement de son passage chez Michel Lecomte pour l'émission Mexigoal 86 .

C'était juste avant le match contre le Russie. Un pari un peu fou que lui lança son collègue : porter un sombrero et recevoir une caisse de champagne en échange. Pendant 30 minutes, accompagné de deux motards (sécurité oblige), il régula le passage des voitures sous les yeux amusés des conducteurs.

À cette période, il était agent brigadier principal. Il passe alors un examen à Bruxelles pour devenir agent des services spéciaux à la police fédérale. Là bas, on lui demande si c'est lui "l'agent au sombrero". "C'était une question à double tranchant mais je me suis dit qui ne risque rien, n'a rien... Au final, ça avait l'air de plus les amuser qu'autre chose. En tout cas, ce pari ne m'a pas empêché de monter en grade. J'ai terminé ma carrière en tant que commissaire", dit il en se remémorant des souvenirs.

À la demande de nombreux Namurois, il promet de réitérer l'expérience avec sur la tête une chapka, sorte de chapeau russe. Expressément choisi pour les trois premiers matchs qu'il a été voir en Russie. Mais aussi pour sa compagne depuis peu, d'origine russe. Pensionné depuis un an et demi, il compte ressortir son uniforme complet de motard et son baudrier blanc qu'il remettra à neuf pour l'occasion. Avec l'aide du Bourgmestre de Jambes, il sortira le soir même pour remporter son nouveau pari.