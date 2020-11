Italie : faute de pouvoir rendre visite à sa femme, un octogénaire joue de l'accordéon à la fenêtre de l'hôpital (vidéo)

Coiffé d’un chapeau alpin typique de l’armée italienne des montagnes et assis sur un tabouret, il joue de l’accordéon tandis que sa dulcinée masquée profite du moment par la fenêtre, accompagnée par les autres patientes avec qui elle partage sa chambre.

Au milieu des chiffres, des décès et des images difficiles liées au coronavirus en Belgique comme ailleurs dans le monde, il y a ces petits moments de grâce qui nous rendent le sourire alors que la pandémie atteint des pics dans plusieurs pays. Parmi ceux-ci, cette sérénade entonnée par un papy à la fenêtre d’un hôpital où sa femme est hospitalisée.

Partagée sur Facebook, la vidéo de cet octogénaire jouant de son instrument a été partagée et commentée massivement. Les Italiens s’émeuvent de la scène atypique et de la preuve d’amour que fait cet homme à sa femme, tout en respectant les gestes barrière et les règles de l’hôpital.

L’Italie, qui a connu une première vague de Covid-19 très intense a dépassé ce 11 novembre le cap de 40.000 décès.