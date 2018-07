Irlande du Nord: le château ancestral de la maison Tully dans Game of Thrones est à vendre

Avis aux fans de Game of Thrones, si vous avez 560.000 euros dans vos poches, le château de Vivesaigues, demeure ancestrale de la maison Tully, est à vendre.

Plus sérieusement, il s'agit du château de Gosford, situé dans le village de Markethill en Irlande du Nord. Construit par l'architecte londonien Thomas Hopper au milieu 19e siècle dans un style Néo-Normand, il a servi de nombreuses fois comme lieu de tournage pour donner vie au château de Vivesaigues.

Mais ce château a une histoire bien épique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été utilisé pour accueillir des troupes et des prisonniers avant d'être vendu au ministère de l'Agriculture.

Il devient ensuite un lieu de stockage de documents archives, puis une caserne pour soldats dans les années 70, et finalement un hôtel en 1983. Aujourd'hui, face au manque de succès de la résidence, le gérant l'a finalement revendu au gouvernement irlandais, qui cherche un nouveau propriétaire.

C'est évidemment une petite aile de cette forteresse aux hauts remparts qui est à vendre. Depuis 2006, le château est séparé en six appartements d’environ 325 mètres carrés chacun et il ne possède pas moins de 15 chambres et de 10 salles de bains.