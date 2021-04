Insolite : la police tournaisienne arrête… deux chameaux et un dromadaire

"On est arrivé avec 3 combis et on a essayé de les canaliser au mieux" explique l’un des policiers qui préfère rester anonyme au micro de la RTBF. "On a ensuite créé un enclos de fortune avec les véhicules et de la rubalise."

Problème, à l’heure actuelle, personne ne sait à qui appartiennent les animaux. "On a fait des recherches mais ça a été infructueux. Mais je suppose quand même que quelqu’un va finir par nous contacter pour les récupérer."

Evidemment, les animaux n’ont pas été amenés en cellule. Des contacts ont été pris avec Pairi Daiza pour leur trouver un enclos. Dans l’attente d’une réponse du parc animalier, un agriculteur du coin a mis une pâture à disposition des 3 animaux.