Inde : un homme habillé en capitaine de la Lufthansa arrêté à l'aéroport international de Delhi

Un homme habillé en capitaine de la compagnie aérienne allemande Lufthansa a été arrêté dans un aéroport de Delhi en Inde. "Il avait même une fausse carte d’identité pour renforcer le look" explique le site Airlive.net.

Le faux capitaine de la Lufthansa a été intercepté à une porte d’embarquement de l’aéroport, il était sur le point d’embarquer sur un vol Air Asia à destination de Calcutta comme passager volant gratuitement.

Les responsables de l’aéroport ont ensuite appelé le responsable de la sécurité de Lufthansa pour vérifier si l’homme était bien un commandant de bord de la compagnie aérienne, vérifications faites il s’agissait d’un usurpateur.

Au cours de son interrogatoire, l’homme a révélé "qu’il s’était procuré la fausse carte d’identité à Bangkok et s’en était servi pour obtenir des privilèges dans les aéroports".

Une histoire qui rappellera sans doutes le film "Arrête-moi si tu peux" (Catch Me If You Can) de Spielberg datant de 2002. Un film qui évoquait la vie d'un célèbre escrocs des airs Frank Abagnale Junior.