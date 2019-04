Incendie de Notre-Dame: des maillots "édition limitée" du PSG vendus pour les pompiers, revendus au triple du prix sur eBay

Certains supporters - ou pas forcément - du Paris-Saint-Germain, semblent avoir trouvé un bon filon pour renflouer leur compte en banque. Plusieurs d'entre eux ont acquis le maillot "exclusif" de l'équipe, suite à l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Depuis ce lundi, de nombreuses annonces fleurissent sur eBay, proposant à qui l'entend de se procurer le maillot, pourtant fourni en édition limitée, de l'équipe. Il va sans dire que la totalité des maillots sont revendus à un prix bien supérieur à celui auquel il était vendu.

Acheter un maillot de football à 100 euros peut paraître exagéré lorsque l'on n'est pas passionné. Mais pour les amateurs, qui soutiennent souvent leur club quoi qu'il en coûte, une telle somme ne représente parfois pas grand chose. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'une édition limitée accessible pour certains chanceux seulement et dont les bénéfices sont reversés pour une "bonne cause".

Alors qu'ils disputaient dimanche 21 avril, lors du match contre Monaco, les joueurs du PSG portaient un emblème particulier sur leur ventre. À la place de l'habituel logo "Emirates", sponsor du club, un dessin de la cathédrale de Notre-Dame de Paris était affiché sur les vêtements des footballeurs, en référence à l'incendie qui a ravagé le monument le 15 avril. Sur le dos, c'est "Notre-Dame" qui était indiqué, à la place habituelle du nom des joueurs.

Ce maillot a été proposé pour les supporters sur la boutique en ligne de l'équipe française mais aussi dans les magasins physiques du club.

Des dizaines d'annonces

Mais à côté de ceux qui sont parvenus à obtenir leur exemplaire, restent les autres, qui l'auraient voulu mais, faute de réactivité, sont arrivés trop tard. Ce maillot collector, tiré à seulement 1000 exemplaires a visiblement trouvé son lot d'amateurs puisque selon le club, l'entierté du stock s'est écoulé "en moins de trente minutes". Et ce, malgré le coût du maillot, plus élevé que d'habitude.

Depuis cette vente exclusive, des dizaines de ces t-shirt collector sont revendus sur eBay. Sur le site de vente aux enchères en ligne, certaines annonces cumulent déjà plus de 40 propositions d'enchères. Ainsi, certaines pièces sont désormais en vente à 300, 400 ou même 700 euros, une réelle plus-value pour les revendeurs.

Pour l'heure, le club n'a pas réagit à ce phénomène même s'il avait remercié les primo-acheteurs sur Twitter pour leur "solidarité" suite à l'écoulement du stock.