"In de Verzekering tegen de Grote Dorst" à Lennik garde son titre de meilleur café au monde où boire de la bière

Le café "In de Verzekering tegen de Grote Dorst", installé à Eizeringen (Lennik, Brabant flamand), a une nouvelle fois été désigné par le site internet spécialisé RateBeer comme le meilleur établissement au monde où déguster une bière. Pas moins de 11 cafés et restaurants belges figurent dans le top 50 de ces 17e RateBeer Best Awards, ont fait savoir mercredi les organisateurs.

"In de Verzekering tegen de Grote Dorst" existe depuis 1842 et a déjà été désigné meilleur endroit au monde où boire de la bière à quatre reprises. Il était d'ailleurs le lauréat du titre l'an dernier.

L'établissement de Kurt Panneels n'est ouvert que les dimanches de 10h à 20h et après des funérailles. Avec une sélection de plus de 250 bières, il est spécialisé dans les bières du Pajottenenland, et principalement en geuze, lambic et kriek.

D'autres établissements bruxellois et flamands sont cités dans le top 50, notamment la brasserie Cantillon (16e), Moeder Lambic Fontainas (19e) et Moeder Lambic Saint-Gilles (48e). Kulminator à Anvers est 6e. Onze cafés belges au total se retrouvent dans ce classement des meilleurs établissements où déguster une bière.

Un restaurant suédois, Akkurat à Stockholm, et un bar de Thessalonique en Grèce, The Hoppy Pub, sont respectivement deuxième et troisième.