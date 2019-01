Impressionnante collision entre un cycliste et un cerf en Arizona

Alors que le cycliste Reed Soehnel descendait à bonne vitesse le Mont Lemmon en Arizona (Etats-Unis), un cerf en pleine course a provoqué sa chute, lui coupant la route sans qu'il ne puisse freiner à temps.

Le sportif qui descendait à une vitesse d'environ 60 km/h n'a pu éviter la collision avec l'animal en mouvement. La chute est assez impressionnante mais n'a fort heureusement pas fait trop de dégât, ni pour le sportif ni pour l'animal. Filmée par son comparse Bryan Reid, la vidéo a ensuite été postée en ligne et cumule aujourd'hui plus de 385 000 vues comme le rapporte le Huffington Post.

Déjà de retour sur les routes

"J'étais parfaitement conscient et je n'ai pas eu les symptômes d'une commotion cérébrale. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas appeler une ambulance, malgré mes blessures assez douloureuses" a déclaré Soehnel au journal local Arizona Daily Star.

Plus de peur que de mal finalement pour le cycliste qui s'en tire avec un pied cassé, quelques contusions et un vélo en mauvais état. Reed Soehnel a annoncé dans une autre vidéo être déjà de retour sur les routes. Nul doute qu'il sera plus attentif aux animaux sauvages lors de sa prochaine escapade.