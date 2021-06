Ils prennent des bains de glace en plein désert pour renforcer leur immunité

Sous le soleil brûlant du désert des Emirats arabes unis, quelques touristes et locaux se plongent dans une bassine remplie de glaçons. Le but ? Booster son immunité et se connecter avec sa force intérieure.

"La différence de température renforce votre système immunitaire, explique Benoît Demeulemeester, un Suisse, ancien banquier devenu coach, qui organise ces excursions un peu spéciales. Vous mettez la pression à votre système immunitaire pendant un court laps de temps et cela le rend plus résistant".

Marwan Abdelaziz, un participant, approuve : "Le début est un peu effrayant : vous voulez vite ressortir, vous n’arrivez pas à contrôler votre respiration. Mais maintenant, tout va bien, je suis tout à fait bien".