"Ils ne peuvent pas tous nous arrêter": un événement Facebook pour entrer de force dans la "Zone 51"

Le rendez-vous est fixé au 20 septembre prochain. Ce jour-là, comme le signale le Soir Mag sur son site internet, tous ceux qui le souhaitent sont invités à se rassembler aux abords de la "Zone 51". C’est là, en plein désert du Nevada (ouest des Etats-Unis), que l’armée américaine possède l’une de ses bases militaires les plus secrètes. Le lieu alimente tous les fantasmes : terrain d’essai pour des avions furtifs ou des armes secrètes et… entreposage d’appareils extraterrestres.

Ce dimanche 14 juillet, quelque 842.000 personnes avaient déjà confirmé leur participation et 740.000 se montraient "intéressés" par l’événement. Reste à voir si, le jour J, la mobilisation sera à la hauteur des attentes.

Pour mettre fin au mystère, le plan est simple : "On se donne rendez-vous au 'Alien Center tourist attraction' et on s’organise. Si on court comme dans Naruto [du nom du dessin animé Naruto dans lequel le personnage Naruto Uzumaki a une manière bien à lui de courir les bras vers l’arrière, ndlr], on bougera plus vite que leurs balles. Allons voir les extraterrestres."

Le plan étant pour le moins rudimentaire, certains internautes tentent de l’affiner ces dernières heures. Tentatives d’encerclement, diversions… toutes les idées sont sur la table pour faire de cette invasion un succès.