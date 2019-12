Ils fêtent Noël à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes: des cadeaux en orbite

Ils fêtent à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes: des cadeaux en orbite - © Tous droits réservés

Expedition 61 Christmas Message - 24/12/2019 Although the astronauts aboard the International Space Station are spending the holidays apart from their families, they have the holiday spirit — and more than just a few of the most important festive supplies. Commander Luca Parmitano and NASA astronauts Christina Koch, Drew Morgan and Jessica Meir share their message for the holidays wrapping up 2019. HD Download: https://archive.org/jsc2019m001205_Expedition_61_Christmas_Message