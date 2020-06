Îles Marquises : des superstructures géologiques à 3000 km sous terre intriguent les scientifiques

Voilà qui risque de faire parler chez les ufologues et autres amateurs de théories ésotériques. Des scientifiques de l’université de Maryland, aux Etats-Unis, ont découvert des structures géantes situées au centre de la Terre, à 2900 km sous la surface, à la limite entre le manteau terrestre et le noyau.

Ce sont des analyses de vagues sismiques qui ont permis de découvrir ces superstructures, qui se trouvent au niveau des Îles Marquises, dans l’Océan Pacifique sud. Une région volcanique, qui abriterait, selon les scientifiques, une formation géologique de 1000 kilomètres de diamètre (de quoi recouvrir l’équivalent de la France) et de 25 kilomètres d’épaisseur.

Cette zone est baptisée ULV (ultra-low velocity, que l’on pourrait traduire par zone de vélocité ultra-basse), car les vagues sismiques y passent à une vitesse très réduite. Les séismes de magnitude 6,5 ou plus sur l’échelle de Richter qui se propagent à plus de 200 km sous la surface ont permis de révéler ces structures, mais on ignore toujours de quelle matière elles sont faites. "Cela nous montre que la frontière entre le noyau et le manteau a de nombreuses structures qui peuvent produire ces échos, et c’est quelque chose que nous n’avions pas remarqué avant", explique Doyeong Kim, l’un des chercheurs à l’origine de cette découverte.

Il existe une autre zone ULV sous l’archipel d’Hawaï, dans le Pacifique nord, découverte dans les années 1990. Mais l’équipe de Maryland a également révélé qu’elle était bien plus vaste que ce que l’on croyait auparavant.