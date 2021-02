Il se réveille après 10 mois de coma, sans avoir entendu parler de la pandémie

Il s’appelle Joseph Flavill, il a 19 ans… et le 1er mars 2020 il a été heurté par une voiture à Burton-upon-Trent (centre de l’Angleterre).

Depuis cette date, trois semaines avant l’entrée en confinement de la Grande-Bretagne, le jeune homme se trouvait dans le coma à l’hôpital. Après des signes encourageants fin décembre, il s’est progressivement réveillé ces dernières semaines… sans connaissance des événements qui ont secoué le monde en 2020.

Ce fan de sports, du hockey au cricket en passant par le surf et le ski, a été sérieusement blessé à la tête et sa rééducation prendra du temps. "Il peut bouger ses deux jambes, répondre à des questions par oui ou non en clignant des yeux et il a fait preuve d’un incroyable sens de l’humour. Son sourire cette semaine nous a émus aux larmes", écrivait sa famille, le 31 janvier, sur un site créé pour récolter des fonds en sa faveur.

Touché deux fois par le Covid-19

Par contre, ses proches n’ont pas encore trouvé les mots pour lui expliquer dans quel monde il se réveille. Joseph a d’ailleurs été touché deux fois par le covid-19 pendant son séjour à l’hôpital. "Ça doit être extrêmement étrange pour lui de voir sa maman et ceux qu’il aime sur un écran", souligne sa tante au micro de la BBC.

"Je ne sais pas par où commencer. Il y a un an, si quelqu’un m’avait dit ce qui allait se passer au cours de cette année, je ne pense pas que je l’aurais cru, a encore déclaré cette proche au Guardian. Je n’ai aucune idée de comment Joseph va comprendre ce que nous avons tous traversé."

Les membres de la famille de Joseph ont tenté à demi-mot de lui expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas venir à son chevet à l’hôpital. Mais sans entrer dans les détails.

"On essaye de garder les choses aussi simples que possible. Nous n’avons pas encore eu le temps d’entrer dans le vif du sujet concernant la pandémie. Ça n’a pas l’air réel. Quand il pourra avoir des contacts en face-à-face, ce sera l’occasion de vraiment essayer de lui expliquer ce qu’il s’est passé", conclut sa tante.