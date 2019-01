Il s'offre une PlayStation à 9 euros grâce au rayon fruits et légumes

Certains ont de la suite dans les idées lorsqu’il s’agit de dépenser moins d’argent. Un jeune homme de 19 ans vient d’être condamné à quatre mois de prison avec sursis pour s’être offert une PlayStation à 9,29 euros. Il avait tout simplement décidé de la peser au rayon fruits et légumes du magasin pour remplacer le code barre et donc le prix d’origine de la console.

Les faits rapportés par l'Est Républicain se sont déroulés le 17 septembre dernier. Alors qu’Adel, 19 ans, se rend dans un hypermarché de Montbélliard, dans le Doubs en France, le jeune homme décide de s’emparer d’une console de jeux PlayStation 4, dont le montant est estimé à 340 euros, pour la scanner sur la console du rayon fruits et légumes. Il pèse l’article et colle alors l’étiquette qui affiche un montant de 9,29 euros sur la console. Il se dirige ensuite vers l'une des caisses automatiques, paye le montant affiché puis quitte le supermarché en toute discrétion et ce, malgré la présence d'une caissière surveillante.

Suite au succès de cette première tentative et pensant sa combine infaillible, le garçon originaire de Nice décide de tenter à nouveau sa chance dès le lendemain mais est cette fois-ci interpellé par les forces de l’ordre. Il expliquera alors avoir revendu la première console pour un montant de 100 euros, somme qui lui aurait servi à payer son billet de train pour rentrer chez lui dans le Sud-est.

Jeudi dernier, le tribunal de Montbéliard l'a condamné, en son absence, à quatre mois de prison avec sursis ainsi que cinq ans d'inéligibilité. Une fraude qui lui aura finalement couté plus cher que prévu.