Il commande une réplique de dinosaure pour son fils, un carnotaure de 6 mètres débarque dans son jardin

Theo, à quatre ans. Il habite l’île de Guernesey (entre la France et la Grande Bretagne) et il est, comme beaucoup d’enfants, obsédé par les dinosaures. Après avoir regardé le classique animé de Disney, "Dinosaure", Theo se prend d’affection pour le carnotaurus (carnotaure), selon le Daily Mail.

Pendant des mois, il dit à son papa Andre : "Papa, je veux le plus grand carnotaure que tu n’aies jamais vu". Et pour Noël, c’est simple, le jeune passionné souhaite une figurine "la plus grande possible" de son espèce préférée.

Son papa, Andre Bisson se met donc à la recherche de la pièce rare et ses premières tentatives pour trouver un grand carnotaure pour son fils ne sont pas particulièrement fructueuses. Dans une interview accordée à BBC Sounds, le père de Theo explique que c’est la maman de Theo qui lui a fourni une piste en lui envoyant un lien vers le parc Tamba de Jersey, sur l’île voisine. Ce petit parc d’attractions veut se transformer et vend justement sa collection de répliques de dinosaures. Le papa ne veut pas manquer cette opportunité.

"Je leur ai téléphoné tout de suite et j’ai eu de la chance car ils étaient inondés d’appels, et j’ai réussi à réserver le carnotaure", raconte Andre. "Le parc d’attractions vendait tout sur un site web et il n’y avait aucun détail, personne à qui poser des questions, juste une photo miniature", explique le père au Daily Mail. "Quand j’ai regardé sur le site , j’ai pensé qu’il mesurait environ trois mètres de long et qu’il trouverait bien sa place à côté du jacuzzi, qu’il serait fun".

Mais tout ne se passe pas comme prévu. Andre qui espérait pouvoir se faire livrer le dinosaure à la maison pour Noël doit patienter. Pour des raisons logistiques, la livraison est reportée. Le directeur du parc lui écrit personnellement et lui envoie même "Dave", un dinosaure plus petit, mais non moins redoutable, pour s’excuser.