Il a neigé sur le Sahara ce dimanche 7 janvier

Spectaculaire, même si ce n'est pas exceptionnel: il a neigé sur le Sahara ce dimanche. De la neige est en effet tombée ce dimanche 7 janvier dans la région d’Aïn Sefra, au sud-ouest du pays en plein désert du Sahara. "La neige a débuté aux premières heures de la matinée et a rapidement recouvert les dunes de sable" explique le site TSA Algérie.

Environ 40 cm de neige est tombée dans la zone, mais celle-ci a commencé à fondre vers 17h. La température normale dans la ville au mois de janvier varie entre 6 et 12 degrés Celsius.

Ce ne serait que la quatrième fois en 37 ans qu'il neige au Sahara, mais la troisième fois déjà sur ces cinq dernières années.

Pas de quoi remettre en question le réchauffement climatique comme le ferait Donald Trump à cette occasion: "Ce que l'on observe, c'est que l'air chaud qui vient des tropiques influence de plus en plus longtemps le bassin méditerranéen", expliquait l'an dernier François Gourand, prévisionniste à Météo-France, au Figaro lors des précédents chutes de neige "et cela doit agir aussi sur l'Atlas. Les modèles climatiques sont pour le moment incapables de dire quelles seront les conséquences précises sur cette région. S'il est probable que certaines zones de l'Afrique du Nord pourront connaître à l'avenir une hausse des précipitations, d'autres souffriront en revanche d'une désertification encore plus forte."