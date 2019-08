Henri Dès fait un carton devant 12.000 spectateurs… Fans de musique métal (vidéo)

Henri Dès a vécu une expérience rare dimanche dernier. Le chanteur pour enfants était programmé en France au Motocultor (Bretagne), un festival qui propose de la musique métal, raconte le site d’information lematin.ch. Un honneur même, puisqu'il était programmé pour jouer sur la grande scène du festival. Une Scène qui accueillait également des pointures de la musique métal comme Avatar, Hatebreed ou Bloodbathi.

"On jouait à 18h25. À 17h30, il y avait déjà 2000 spectateurs. Quand on a commencé, ils étaient 12.000, raconte Henri Dès. Ils ont fait un pogo, le plus gros de tout le week-end, nous ont dit les techniciens. Sur les réseaux sociaux, quelqu’un avait aussi lancé l’idée de faire un wall of death (ndlr. : le public se sépare en deux puis les deux côtés se jettent l’un sur l’autre). Ils n’ont pas arrêté de faire des cercles, de sauter. Ils hurlaient Henri Dès en levant le poing en l’air !" Il précise que son fils, Pierrick, a vécu un rêve, lui qui baigne dans ce genre de musique depuis l’adolescence.

Ce sont des fans avec des blousons, des piercings, des dents cassées qui sont venus nous voir

Le succès était loin d’être gagné et ce festival breton prenait en effet un risque à faire ce concert en marge d’une programmation classique. "Pourtant, on touche en profondeur les gens qui ont été bercés par ces chansons. Et en Bretagne, ce sont des fans avec des blousons, des piercings, des dents cassées qui sont venus nous voir" explique Henri Dès à nos confrères Suisse.