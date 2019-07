Guinée: une étudiante quitte son examen pour aller accoucher… et revient 40 minutes plus tard

"C’était inimaginable que je rate une seule épreuve de mon examen que j’ai préparé toute l’année", a expliqué Fatoumata Kourouma Condé, une étudiante guinéenne de 18 ans. Malgré l’imminence du terme de sa grossesse et une sensation douloureuse dans son ventre, la jeune femme s’est rendue à son examen de français et de physique, deux matières nécessaires à l’obtention de l’équivalent du CESS guinéen. Prise de douleur en plein milieu de l’épreuve, elle a été forcée de quitter les lieux pour se rendre dans l’hôpital le plus proche. Maman d’un petit garçon, elle est revenue quarante 40 plus tard pour terminer l’examen.

Les priorités de chacun sont parfois très relatives. C’est ce que prouve cette histoire insolite survenue le mardi 16 juillet en Guinée. "J’ai pris mon courage à deux mains, je suis allée en salle d’examen sans rien expliquer à mon mari, ni au délégué du ministère (de l’éducation), de peur qu’on me demande de rester à la maison ou d’aller voir mon médecin", a expliqué la jeune femme à la BBC. Vers 8h30, alors que l’examen avait commencé, le surveillant a constaté que le comportement de la jeune femme était étrange. Il a rapidement compris qu’elle était sur le point d’accoucher et qu’il fallait l’évacuer. La jeune femme a été emmenée au centre de soin de la ville de Mamou, où était situé le centre d’examen.

Après une dizaine de minutes de travail, la jeune femme a donné naissance à un garçon. "J’étais heureuse d’avoir mis au monde un petit garçon mais angoissée de rater", a témoigné la jeune femme. Soucieuse de réussir son examen coûte que coûte, la jeune femme a décidé de reprendre la route de l’école pour pouvoir terminer l’épreuve. "Lorsque mes proches sont arrivés à la maternité, j’ai fait une toilette rapide", se souvient Fatoumata. Elle est ensuite retournée passer son examen. "L’épreuve avait déjà commencé mais les examinateurs m’ont autorisée à rentrer dans la salle pour composer", précise-t-elle.