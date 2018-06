Grâce à cette extension, votre navigateur web remplace "Emmanuel Macron" par... "Manu"

Tout est parti d'une discussion entre un adolescent et Emmanuel Macron en début de semaine. Le premier a salué le second d'un "ça va Manu". Une petite phrase qui a fait réagir le président de la République.

Sur les réseaux, le débat a fait rage entre "pros" et "antis" recadrage présidentiel. Un petit malin a trouvé, lui, un moyen original de détourner la polémique. Grâce à ses talents en informatique, il a créé une petite extension pour les navigateurs Chrome et Firefox. Le but de celle-ci, une fois installée : remplacer automatiquement les termes "Emmanuel Macron", "Monsieur le président" ou "le président de la République" par "Manu". Tout simplement.

