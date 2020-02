Google Maps: un artiste provoque un embouteillage virtuel en se promenant avec 99 smartphones

Une fonctionnalité que Google a développée notamment grâce au rachat de Waze en 2013. Google Maps a, au fil du temps, intégré certaines des fonctionnalités de monitoring du trafic en temps réel dans sa propre application. Et il faut dire qu’en quelques années ces applications sont devenues incontournables pour beaucoup d’automobilistes forcés de se déplacer dans des villes toujours plus embouteillées .

Une foule de nouvelles entreprises, expériences et mentalités se sont développées autour de la possibilité de zoomer et dézoomer aux quatre coins de la planète, de se promener virtuellement dans les rues ou de programmer des itinéraires. L’une des fonctions qui est montée en puissance ces dernières années, c’est la possibilité de visualiser le trafic en temps réel et d’avoir des itinéraires qui s’adaptent à ces embarras de circulation.

Mais plus que de démontrer une "faille" dans le système, le but de ce "piratage informatique" était visiblement de démontrer à quel point la vie moderne est devenue trop dépendante des technologies, de certains services et d’acteurs au pouvoir démesuré.

L’expérience a permis de mettre en évidence une faille dans les systèmes de Google Maps. 99 smartphones se déplaçant en même temps au même endroit ont permis de tromper le système. Mais le géant de la technologie a plus d’un tour dans son sac et devrait pouvoir ajuster ses paramètres et ses algorithmes pour tenir compte d’une telle situation, même si celle-ci semble un peu tirée par les cheveux.

Simon Weckert a pris 99 téléphones d’occasion, les a mis dans un chariot, et les a lentement traînés le long des rues de la capitale allemande . Les serveurs de Google Maps ont interprété ce grand nombre d’utilisateurs simultanément au même endroit comme un embouteillage. L’application a donc naturellement répercuté ce grand nombre d’utilisateurs simultanés sur la carte pour que tout le monde puisse le voir avec des indications en rouge, synonyme de trafic chargé. Des informations qui ont incité des conducteurs à passer leur chemin et à prendre un itinéraire alternatif pour éviter des rues… totalement dégagées.

Face à cette omniprésence de la technologie et au pouvoir des géants de la tech, Google en tête, un artiste berlinois qui a un penchant pour la technologie et le monde numérique a tenté une expérience originale dans les rues de sa ville.

L’artiste explique ainsi sur son site Internet : "Google Maps apporte des modifications virtuelles à la ville réelle. Des applications telles que 'Airbnb' et 'Carsharing' ont un impact immense sur les villes : sur leur marché du logement et leur culture de la mobilité, par exemple […] Toutes ces applications fonctionnent via des interfaces avec Google Maps et créent de nouvelles formes de capitalisme numérique et de marchandisation. Sans ces cartes, les systèmes de covoiturage, les nouvelles applications de taxi, les systèmes de location de vélos et les services d’agences de transport en ligne comme 'Uber' seraient impensables."

Il pose la question du pouvoir et du contrôle liés au développement de ces technologies : "Quelle est la relation entre l’art de rendre possible des choses et les techniques de supervision, de contrôle et de régulation dans Goole Maps ? Ces cartes fonctionnent-elles comme des réseaux de dispositifs qui déterminent le comportement, les opinions et les images des êtres vivants, en exerçant le pouvoir et en contrôlant les connaissances ?".

Le pouvoir de contrôler les cartes et de les envisager à travers le prisme unique de Google : "Les cartes et les modèles du monde basés sur la simulation de Google déterminent l’actualité et la perception des espaces physiques et le développement de modèles d’action", estime l’artiste allemand.