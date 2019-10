GB: Sky News lance une chaîne d'information sans Brexit

Le groupe de télévision britannique Sky lance mercredi une nouvelle chaîne d'information qui couvrira toutes les actualités -- toutes sauf le Brexit afin d'attirer un public lassé d'entendre parler de cette question très clivante au Royaume-Uni.

La chaîne "Sky News Brexit-Free", dont la diffusion débutera à 17H00 locales (16H00 GMT), a été créée notamment à la suite d'un récent sondage montrant que 30% des Britanniques ne s'informaient pas du tout, 70% d'entre eux invoquant leur frustration autour de l'interminable saga de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 31 octobre.

Elle émettra pendant cinq heures du lundi au vendredi, de 17H00 à 22H00.

La principale chaîne d'information du groupe, Sky News, continuera elle à couvrir le Brexit, qui fait l'objet d'intenses négociations entre Bruxelles et Londres pour tenter de parvenir à un accord de divorce, à deux semaines à peine de l'échéance.

"Sky News Brexit-Free est une approche audacieuse, mais après avoir écouté l'opinion du public ces dernières semaines et mois, nous savons que nos téléspectateurs l'apprécieront", a commenté John Ryley, le patron de Sky News.

"La nouvelle chaîne donne simplement la possibilité aux gens de faire une pause du Brexit (...) et entendre parler d'autres questions, loin de Westminster et de Bruxelles", a-t-il ajouté.

Les Britanniques ont voté à 52% par référendum en faveur de la sortie de l'UE le 23 juin 2016, à l'issue d'une campagne clivante accusée d'avoir véhiculé de nombreux mensonges.

Plus de trois ans et demi plus tard, le Brexit a déjà été reporté deux fois et les désaccords demeurent profonds sur la manière de le mettre en oeuvre, plongeant le pays dans une grave crise politique.

Sky, précédemment propriété du magnat des médias Rupert Murdoch, est détenu depuis 2018 par le géant américain Comcast.