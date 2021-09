Gaz à effet de serre : envoyer les vaches au petit coin, une solution ?

Des scientifiques assurent avoir réussi à dresser des vaches pour qu'elles aillent uriner dans des toilettes, dans le cadre d'un programme visant à réduire l'émission de gaz à effet de serre.

L'équipe de chercheurs néo-zélandais et allemands ont bien dû l'admettre: l'expérience a commencé par une blague, mais la gestion de l'urine bovine riche en azote pourrait à long terme présenter de vrais avantages pour le climat.

"Si nous pouvions recueillir 10 ou 20% des urines, cela suffirait à réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et le lessivage des nitrates", a expliqué Douglas Elliffe, de l'université d'Auckland.

Selon M. Elliffe, l'azote contenu dans l'urine de vache se décompose au fil du temps en deux substances problématiques: l'oxyde nitreux, un puissant gaz à effet de serre, et le nitrate, qui s'accumule dans le sol puis s'infiltre dans les rivières et les ruisseaux.

L'oxyde nitreux représente environ 5% des émissions de gaz à effet de serre et un peu moins de 10% des émissions de la Nouvelle-Zélande, selon les chiffres officiels, et plus de la moitié est lié au bétail.

Le chercheur Lindsay Matthews reconnaît que l'idée d'entraîner les vaches à aller aux toilettes pour récupérer et traiter leurs urines lui est venue lorsqu'il a été interviewé à la radio en 2007 et qu'une blague a été faite sur le sujet.

"La réaction des gens c'est +des savants fous+ mais en fait, les éléments de base sont bien là", assure-t-il.

En collaboration avec des collègues en Allemagne, les scientifiques ont utilisé de la nourriture comme récompense afin de dresser 16 veaux à uriner dans un enclos à latrines, assurant que les résultats sont comparables à ceux attendus d'un enfant de trois ans.