France: un maire interdit l'entrée dans sa commune aux moustiques

Briollay est un charmant petit village de 3.000 âmes du Maine-et-Loire (France) situé proche de prairies où à chaque grosse pluie les eaux stagnent et entraînent la prolifération des moustiques. Chaque année la même chose, plus les crues sont tardives, plus il y a de moustiques et plus les habitants se retournent vers le maire pour lui demander de trouver une solution.

Pour montrer son impuissance face à cette invasion, André Marchand a donc décidé de prendre un arrêté anti-moustiques. "La plupart des habitants ont rigolé", assure le maire auprès des médias locaux.

"J'ai été tellement interpellé par les habitants de Briollay qu'un conseiller m'a dit de prendre un arrêté contre les moustiques", explique le maire. "C'est de l'humour pour faire comprendre aux gens que je ne peux rien faire".