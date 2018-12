France: un aventurier de 71 ans débute une traversée de l'Atlantique... en tonneau

"J'ai un temps formidable avec une houle d'un mètre et je me déplace à 2 ou 3 km/h. Pour l'instant, ma capsule se comporte très, très bien et j'ai des vents favorables annoncés jusqu'à dimanche", a dit au téléphone à l'AFP ce sportif septuagénaire qui préparait sa tentative depuis des mois dans le petit chantier naval d'Arès, sur le bassin d'Arcachon, dans le sud-ouest de la France.

Un capitaine qui a de la bouteille

Trois mètres de long, 2,10 m de diamètre et un poids de 450 kg à vide: son tonneau à des airs de capsule spatiale. Avec sa forme oblongue et ses côtés biseautés, il est construit en contre-plaqué époxy, un procédé qui durcit la matière pour la faire résister à l'assaut des vagues, et accessoirement aux attaques éventuelles d'orques.

À l'intérieur, sur 6 m2 d'espace de vie, un coin couchette, un coin cuisine, un bureau des cartes et un côté stockage. Au sol, un hublot pour voir les poissons.

L'ancien militaire parachutiste, qui a baroudé en Afrique où il a également travaillé comme pilote privé et conservateur de parc national, est déjà prêt pour la Saint-Sylvestre: "J'ai emmené un petit Sauternes et du foie gras".