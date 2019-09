France : Rebondissement, la panthère noire retrouvée sur les toits a été volée à Maubeuge

Une panthère noire délogée du toit d'un immeuble à Armentières dans le Nord - 24/09/2019 Une panthère noire qui “se baladait” sur le toit d’un immeuble à Armentières (Nord), près de Lille, a été délogée dans la soirée du 18 septembre par les pompiers. Sur des photographies diffusées par les services de secours, on peut voir l’imposant animal déambuler tranquillement sur le rebord d’un toit, au troisième et dernier étage d’un immeuble en briques, se penchant dans le vide ou regardant par la fenêtre d’un appartement. ----- Abonnez-vous à la chaîne YouTube du HuffPost dès maintenant : https://www.youtube.com/c/lehuffpost Pour plus de contenu du HuffPost: Web: https://www.huffingtonpost.fr/ Facebook: https://www.facebook.com/LeHuffPost/ Twitter: https://twitter.com/LeHuffPost Instagram: https://www.instagram.com/lehuffpost/ Pour recevoir gratuitement notre newsletter quotidienne: https://www.huffingtonpost.fr/newsletter/default/