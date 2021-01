France : quand des voleurs de vin balancent des grands crus sur les gendarmes

La scène fait penser à celle de "La Grande Vadrouille", lorsque Louis de Funès et Bourvil, balancent des citrouilles sur les militaires allemands qui tentent de les arrêter. Sauf que dans le fait divers survenu mardi en France, ce sont des grands crus qui ont été lancés par des voleurs sur les gendarmes.

Le Journal de Saône et Loire rapporte l’information : des malfaiteurs sont parvenus à dérober pour 350.000 euros de bouteilles de vin. Il est 5 h 15 du matin lorsqu’ils arrivent au Relais Château de Saint-Jean de Trézy, au sud de Dijon, pas très loin des Hospices de Beaune, que l’on peut voir dans "La Grande Vadrouille". C’est la Bourgogne, terre de vins et de millésimes. Nous sommes dans le très cosy domaine de Rymska avec son hôtel 5 étoiles, ses chambres d’hôtes, son haras, son restaurant gastronomique…

Un premier vol, la veille

Discrètement, les voleurs chargent leur fourgon de grands crus avant de prendre la direction de Lyon. Discrètement… Enfin, pas vraiment. L’alarme-incendie se déclenche et réveille le propriétaire. C’est déjà le deuxième vol de vin qu’il subit. La première fois, c’était pas plus tard que la veille. Butin : 200.000 euros. Le propriétaire n’avait rien vu, rien entendu. Mardi, il est bien décidé à ne pas les laisser filer et va prendre les malfaiteurs en filature. S’agit-il de la même équipe ? Impossible à dire.

Sans jamais toucher le pare-brise

En tout cas, en route, la victime appelle la gendarmerie qui rattrape le fourgon et entame une course-poursuite. "Engagés dans une course-poursuite qui allait les mener jusqu’aux portes de Lyon, les malfaiteurs ont tenté de ralentir leurs poursuivants en leur jetant plusieurs grands crus…", raconte le journal local. "Mais sans jamais toucher le pare-brise des gendarmes. Après avoir heurté une barrière de péage à Villefranche-sur-Saône, ils ont finalement abandonné leur véhicule à hauteur de Bron et pris la fuite sans leur butin."

Les suspects sont au nombre de trois et activement recherchés. "Le parquet de Chalon-sur-Saône a ouvert une enquête, confiée aux Brigades de recherche de Chalon-sur-Saône, Beaune et Bron."