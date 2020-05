France : Nolan, 4 ans, passionné par les pompiers a réalisé son rêve 

Résultat des courses, le petit garçon a pu voir son vœu exaucé le 1er mai dernier. Ce n’est pas un mais six camions qui sont passés devant le domicile de Nolan, laissant le petit garçon paré de sa plus belle tenue de pompier, émerveillé. Le papa a d’ailleurs immortalisé la scène.

Le chef de la caserne rappelle qu’à Pégomas tous les pompiers sont tous des pompiers volontaires, c’est-à-dire qu’ils ont un autre métier à côté. Ils sont 55 et effectuent entre 1500 et 2000 interventions par an rappelle France 3. Et comme l’explique Yann Demaria, il y a une volonté de se montrer proche de la population.

La cerise sur le camion

Nolan n’est pas au bout de ses surprises. Après tout pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Il pourra, ce lundi, revêtir sa tenue pour un tour complet dans les véhicules des soldats du feu.