France: la police de Nantes déploie les grands moyens et découvre... 7 grammes de shit

La nouvelle de cette découverte d'une quantité très faible de drogue aurait pu rester discrète, mais le fait que la police de Nantes (France) se vante de celle-ci sur son compte Twitter a changé la donne.

Pourtant, le tweet voulait faire part, non sans fierté, des moyens déployés pour cette opération : 24 policiers et 2 chiens de la brigade des stupéfiants pour 3 bâtiments contrôlés, 10 personnes contrôlées et... 7 grammes de cannabis saisis, raconte le site 20minutes.fr.

Le tweet aura finalement l'effet inverse, car certains internautes n'ont pas manqué de réagir en se moquant, plus ou moins gentiment, de cette faible prise.