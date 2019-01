France: la circulation des trains perturbée près de Paris par un... dromadaire

On leur avait d'abord signalé un lama... il s'agissait en fait d'un dromadaire. L'animal a été aperçu par un passager à proximité des voies, ce qui a causé l'interruption du trafic sur la ligne R du Transilien à proximité de Melun (Seine-et-Marne) ce jeudi matin.

Le problème a même fait l'objet d'un signalement dans l'application pour smartphone de la SNCF. Celle-ci parlait d'abord d'un lama... avant de rectifier l'information dans un tweet posté ce jeudi matin. "Le lama qui s’avère être un dromadaire (on est formels vu la photo du suspect) ne déambule plus sur les voies. La circulation a pu reprendre", a écrit l'entreprise sur Twitter.

D'où venait le dromadaire la question ? C'est une fois encore la SNCF qui apporte la réponse :"L'animal s'est échappé d'un cirque, à l'instant T il n'est plus aux abords des voies et ne gêne plus la circulation."