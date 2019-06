France : la campagne choc contre les abandons signée 30 millions d'amis (vidéo)

La Fondation 30 millions d'amis en France repart en campagne contre les abandons de l'été avec une nouvelle vidéo choc pour sensibiliser à la question des abandons durant la période d'été.

Le film coup-de-poing montre des gens qui abandonnent leur animal de compagnie tout en chantant le célèbre " We are the Champions " (Queen).

La France détient en effet le triste record du nombre d’abandons en Europe avec 100 000 animaux abandonnés chaque année, dont 60 000 rien qu'en été.

A la SRPA Veeweyde à Bruxelles, Ludivine Nolf, responsable communication rappelle que rien que sur le refuge bruxellois, "c'est plus de 1.000 abandons par an qui sont constatés". Et qu'avec 10 grands refuges sur le territoire ont plus extrapolé à 10.000 abandons annuels dans notre pays rien que pour les chiens et chats.