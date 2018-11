France: la bourde de l'Armée de l'Air qui célèbre "100 ans d'amitié franco-allemande"

"J-7 avant le centenaire de l'Armistice 14/18 et la célébration de 100 ans d'amitié franco-allemande." Le message, posté sur le compte Twitter de l'Armée de l'Air, en a fait réagir plus d'un à quelques jours des commémorations du 11-Novembre. Et pour cause : "l'amitié franco-allemande" a été sérieusement compromise en septembre 1939 quand la France, avec le Royaume-Uni, a déclaré la guerre à l'Allemagne d'Adolphe Hitler.

"100 ans d'amitié franco-allemande ? La collaboration c'était de l'amitié ?", s'insurge un internaute sur Twitter. "On est train de commémorer strictement n'importe comment ce centenaire, en racontant n'importe quoi sur des comptes officiels", note un autre.

Une troisième choisit l'ironie : "Les '100 ans de l'amitié franco-allemande qui n'aura finalement connu qu'une minuscule anicroche entre 1939 et 1945. Mais bon, ne nous perdons pas dans les détails."

Posté à 10h ce dimanche matin, le message a été supprimé peu après 15h.

